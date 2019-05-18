18 мая отмечают Всероссийский день посадки леса. Именно к этой дате и приурочили свое мероприятие активисты ОНФ, высадившие 7 тысяч саженцев кедра на территории городских лесов Республики Алтай, уточнили в пресс-службе организации.
Акцию поддержали представители городского лесничества и студенты Политехнического колледжа имени Гнездилова, которые обучаются по специальности "лесное и парковое хозяйство".
Совместными усилиями участникам озеленения удалось распределить саженцы по территории на площади, превышающей 3 га земли.
Член регионального штаба ОНФ Сергей Зыкович подчеркнул, что акция – это только начало масштабной работы.
"Территория, на которой мы сегодня высаживали кедр, должна войти в лесопарковый защитный пояс, который уже в скором времени будет создан в Горно-Алтайске по инициативе Народного фронта. Площадь "зеленого щита" составит 530,2 га", — поделился планами Зыкович.
Комментарии
А без рукотворных канав саженцы не примутся?