В пятницу, 17 мая, на поиски ребенка, пропавшего у детской площадки на улице Тимирязева в Новосибирске, направились десятки волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, сообщает НДН.
Полицейские нашли шестилетнего мальчика уже поздним вечером – около 23:00. Они провели воспитательную беседу с матерью, которая не заметила, как сын покинул площадку, и вернули его в семью.
Стоит отметить, что только за апрель 2019 года в Новосибирске пропали 62 человека. 46 из них найдены живыми, трое – мертвыми. Судьба остальных до сих пор неизвестна.
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