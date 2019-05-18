Компания Nestle остановила производство каши, в которой обнаружили генномодифицированную папайю, сообщает ТАСС.
"Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта, заблокировали имевшееся в наличии на наших складах сырье папайи и прекратили отгрузки в торговлю готового продукта с наших складов", — уточнили в пресс-службе компании.
По словам ее представителя, производитель принципиально не использует генномодифицированные ингредиенты и их наличие в одном из продуктов – это случайность, о которой руководству стало известно только после обнаружения признаков ГМО.
После этого было инициировано изъятие партий указанного продукта из торговых сетей. При этом в Nestle уточнили, что продукт полностью безопасен для потребления.
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