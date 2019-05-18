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Белая иномарка сбила мужчину на "зебре" в Барнауле

, ИА "Амител"
Наезд на пешехода случился вечером 17 мая
Наезд на пешехода случился в зоне нерегулируемого пешеходного перехода / Фото: pixabay.com

Наезд на пешехода случился в зоне нерегулируемого пешеходного перехода / Фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 17 мая, в Барнауле на улице Малахова произошел наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Видеозапись последствий происшествия опубликована в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мужчину сбила белая иномарка в кузове седан. Вокруг собрались несколько людей, несколько из которых пытаются оказать помощь пострадавшему.

Уточняется, что ДТП случилось в районе остановки "Бия". По словам одного из барнаульцев, там с двух сторон находятся торговые точки с пивом на розлив.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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