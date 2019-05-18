Вечером в пятницу, 17 мая, в Барнауле на улице Малахова произошел наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Видеозапись последствий происшествия опубликована в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что мужчину сбила белая иномарка в кузове седан. Вокруг собрались несколько людей, несколько из которых пытаются оказать помощь пострадавшему.
Уточняется, что ДТП случилось в районе остановки "Бия". По словам одного из барнаульцев, там с двух сторон находятся торговые точки с пивом на розлив.
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