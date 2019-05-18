Жителя Павловска будут судить за смертельное избиение своей супруги металлической вафельницей, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
Мужчине инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Согласно версии следствия, 20 марта этого года обвиняемый пришел в дом к своей супруге, с которой некоторое время находился в ссоре.
"После распития спиртного мужчина собрался уходить, однако женщина его не отпускала, – уточняют в СКР. – В результате конфликта супруг металлической вафельницей нанес несколько ударов по голове жены, после чего ушел из дома".
Спустя несколько дней безжизненное тело женщины обнаружили соседи. Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела завершено.
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