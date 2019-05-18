Министерство культуры Алтайского края опубликовало сводную программу "Ночи музеев – 2019".

Всероссийская акция пройдет в регионе в 14-й раз. В ней будут задействованы 104 музея, из них 41 – в Барнауле.

18 мая торжественное открытие мероприятие традиционно пройдет на Нулевом километре. Оно стартует в 18:00.

Для удобства посетителей будут курсировать пять специальных автобусов, каждый из которых отличает своя направленность.

Так, исторический маршрут предполагает визиты в музеи: художественного, истории литературы, искусства и культуры, истории аптечного дела, истории дорог "Алтайавтодор" и выставочной площадки гостиницы "Алтай".

Образовательный маршрут включат в себя музеи: истории литературы, искусства и культуры, "Мир времени", археологии и этнографии, а также центр противопожарной пропаганды и общественных связей, творческий центр "Ювелирная кухня" и галерею "Универсум".

В познавательный маршрут войдут посещение следующих музеев: художественного, "Город", регионального управления МВД России, истории Алтайского региона ЗСЖД, археологии и этнографии Алтая, а также галереи "Универсум".

Развлекательный маршрут составят музеи: краеведческий, "Мир камня", регионального управления МВД России, истории Алтайского региона ЗСЖД, а также творческий центр "Ювелирная кухня"

Увлекательный маршрут предоставит возможность побывать в музеях: краеведческий, "Город", "Мир времени", истории дорог "Алтайавтодор", а также центр противопожарной пропаганды и общественных связей.

Приобрести билеты на один из маршрутов можно с 17:00 до 18:00 на Нулевом километре. Стоимость составит 300 рублей, а для льготников (школьников и пенсионеров) – 150 рублей.

Автобусы тронутся после того, как пройдет торжественное открытие акции.