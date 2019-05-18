Жителя одного из сел Михайловского района обвиняют в убийстве сожительницы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следствием, женщина бросила мужа и несовершеннолетних детей, чтобы жить с возлюбленным, но сильно ревновала его.
Это выводило селянина из себя, и во время очередной сцены ревности в марте 2019 года пьяный хозяин дома сильно избил 41-летнюю женщину, а затем нанес ей удар ножом, который оказался смертельным.
Вскоре 44-летнего мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"). Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Кулундинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела. Оно передано на рассмотрение в суд.
Комментарии
с транды сдачи нет!!!
транда она и в Африке транда! природа с!