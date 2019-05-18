Toyota Mark II разнесла крыльцо и ранила девушку в Новосибирске

Водитель автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости протаранил крыльцо здания / Фото: https://vk.com/act54
Авария с участием автомобиля Toyota Mark II случилась в пятницу, 17 мая, в Новосибирске в районе перекрестка Красного проспекта и улицы Крылова.
Как сообщает новосибирская служба эвакуации "АСТ-54", водитель автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости протаранил крыльцо здания.
Отколовшийся от конструкции камень отлетел в голову проходившей рядом девушки, травмировав ее. Пострадавшую увезли на машине скорой помощи.
По словам одного из очевидцев, водитель иномарки таким неудачным образом "ушел" от столкновения с кроссовером BMW.
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