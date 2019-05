Клип Сергея Лазарева на песню Scream набрал на официальном YouTube-канале Евровидения 3,314 млн просмотров, сообщает ТАСС. Это один из пяти лучших результатов среди всех финалистов.

Значительно большей популярностью пользовались ролики представительницы Мальты Микелы Паче (песня Chameleon, 9,372 млн просмотров) и участник от Нидерландов Дункан Лоуренс (Arcade, 9,295 млн).

Также в ТОП-5 вошли с небольшим опережением Лазарева Mahmood (Италия) с песней Soldi (4,269 млн) и Лука Ханни (Швейцария) с композицией She Got Me (4,105 млн).

Напомним, согласно прогнозу от компании Google, Сергей Лазарев займет на Евровидении-2019 третье место.