Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА Новости.
Речь идет о лидерах Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Несколько других стран направят представителей от своих правительств.
Российскую сторону на торжество никто не приглашал, уточнила Зеленко.
"На них мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", — объяснила представитель украинского министерства иностранных дел.
Комментарии