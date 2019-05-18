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Хорохордин назвал "болевые точки" Республики Алтай

, ИА "Амител"
Это безработица, зарплата, дороги и здравоохранение
Олег Хорохордин назвал главные 'болевые точки' Республики Алтай / Фото: altai-republic.ru

Олег Хорохордин назвал главные "болевые точки" Республики Алтай / Фото: altai-republic.ru

В ходе отчета о деятельности регионального правительства за 2018 год врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин назвал главные "болевые точки" возглавляемого им субъекта РФ.

По его словам, существуют четыре основные проблемы, на решении которых следует сосредоточиться в ближайшее время.

Первая из них – это один из самых высоких в России уровней безработицы, вторая – низкая оплата труда, третья – плохое состояние дорог, а четвертая – недостаточные качество и доступность услуг здравоохранения.

Для того чтобы исправить положение, планируется предпринять целый ряд мероприятий. В частности, необходимо эффективно расходовать получаемые государственные средства, направляя их на создание новых рабочих мест, поддержку бизнеса и сельского хозяйства.

В качестве главных векторов развития Хорохордин выделил инвестиции в экономику, медицину, образование, сельское хозяйство и туризм.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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