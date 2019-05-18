Установка для укладки битумной части асфальта на шасси КамАЗа загорелась в Новосибирске.
Как сообщает 18 мая новосибирская служба эвакуации "АСТ-54", пожар случился на улице Катодной.
На видеозаписи, снятой одним из очевидцев, видно, как водитель разгоняет полыхающий грузовик, видимо, пытаясь таким образом потушить огонь.
Но у него этого не вышло. Горение остановили только прибывшие пожарные, применившие для тушения пену.
Уточняется, что водитель КамАЗа получил ожоги рук и лица. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.
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