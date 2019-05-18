В четверг, 16 мая, управляющая компания "Эталон" демонтировала буквы "Барнаул" с крыши жилого дома на улице Панфиловцев, сообщает пресс-служба мэрии.
Как выяснилось причиной такого решения стали жалобы жильцов на скрежет при сильных порывах ветра.
Местные жители опасались, что когда-нибудь старая конструкция не выдержит напора и рухнет на кого-нибудь из прохожих.
В связи с этим собственники квартир провели собрание, на котором решили, что безопасность для них важнее и попросили управляющую организацию демонтировать их.
"Буквы на крыше дома находятся с момента его постройки, еще с 80-х годов, — рассказывает председатель совета дома Людмила Терентьева. — Честно говоря, прогулки около дома стали небезопасными".
Демонтированная конструкция относится к общедомовому имуществу, и ее судьба определится на очередном собрании собственников, уточнили в администрации Индустриального района.
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