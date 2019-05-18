Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае

Краевой Роспотребнадзор опубликовал статистику активности клещей. В 2019 году к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 3188 человек. Среди пострадавших от "кровососущих" 1052 ребенка до 14 лет.
На Барнаул пришлось 941 зарегистрированное присасывание клещей, в том числе и к 193 детям.
По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Примечательно, что по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, из всех исследованных клещей, укусивших жителей региона, 3,7% — переносчики вируса энцефалита, 9,5% — боррелиоза.
Однако заражения ими людей в большинстве случаев не произошло из-за того, что пострадавшим от присасывания своевременно был введен иммуноглобулин.
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