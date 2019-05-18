К работе привлекались 30-метровые автолестницы и 50-метровый автоколенчатый подъемник / Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Крупный пожар в промзоне Новосибирска ликвидировали огнеборцы, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Горело складское помещение по производству и хранению меховых изделий. Площадь пожара достигала 400 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние здания.
На борьбу со стихией направили более 50 человек личного состава и 17 единиц техники. В частности, привлекались 30-метровые автолестницы и 50-метровый автоколенчатый подъемник.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарным удалось остановить распространение пламени и не допустить возгорания других строений.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания выясняется дознавателями МЧС.
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