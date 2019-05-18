Песня Сергея Лазарева Scream, с которой он вышел в финал Евровидения-2019, продолжает набирать популярность, сообщает РИА Новости.
Так, по сведениям Eurovision Tracker, она уже вошла в чарты ITunes 11 европейских стран.
В частности, композицию активно слушают и качают в Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, России, Швейцарии и Швеции.
Из других участников музыкального конкурса высокую популярность приобрели треки группы KEiiNO (Норвегия), Дункана Лоуренса (Нидерланды) и Луки Хэнни (Швейцария).
Напомним, ранее стало известно, что клип Лазарева на песню Scream вошел в пятерку самых популярных клипов текущего Евровидения.
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