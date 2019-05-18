Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA. В правительстве его заменит однопартиец Норберт Хофер.
Также политик заявил о готовности сложить полномочия лидера Партии свободы. Он аргументирует решение тем, что не хочет, чтобы скандальное видео с россиянкой влияло на судьбу правящей коалиции.
Ранее в немецких изданиях Spiegel и Suddeutsche Zeitung была опубликована запись встречи Штрахе с девушкой, представившейся племянницей российского олигарха.
Она пообещала, что влиятельный бизнесмен профинансирует его избирательную кампанию взамен на газету Kronen Zeitung и правительственные заказы.
Примечательно, что запись датируется 2016 годом, но появилась незадолго до выборов в Европарламент. Журналисты не исключают, что "слив" видео в прессу именно в это время был осуществлен не случайно.
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