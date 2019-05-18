Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с массовыми протестами против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера призвал население Екатеринбурга к диалогу.
Он объяснил, что главное – это само благое намерение построить храм, а место можно и поменять, если население придет к согласию.
"Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам, – написал Куйвашев. – И где быть храму, а где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга".
По его словам, уже в понедельник в СМИ о госорганах власти появятся площадки для обсуждения альтернативных мест строительства храма. Их будет не менее четырех, уточнил глава региона.
После детального обсуждения будет проведен опрос, по результатам которого и решится вопрос о территории, где будут возводить храм, пообещал губернатор.
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