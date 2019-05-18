"Весь вагон в крови": футбольные фанаты устроили драку под Барнаулом

Массовая драка случилась в электропоезде сообщением "Черепаново – Барнаул" около 12:00 сегодня, 18 мая, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По информации очевидцев, в беспорядках участвовали до 20 человек. При этом железнодорожный состав продолжал свое движение.
По словам одной из пассажирок поезда, началось все с того, что к подвыпившим футбольным фанатам пристали двое пьяных мужчин. Словесная перепалка переросла в массовую драку.
"Весь вагон в крови", — описывает увиденное жительница Алтайского края.
Затем один из мужчин сорвал молоток для аварийного выхода и погнался с ним за обидчиками, рассказывает девушка.
Вскоре мужчины покинули поезд, а любителями футбола занялись правоохранительные органы.
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