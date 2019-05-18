Девочка семи лет, в пятницу, 17 мая, ушла в неизвестном направлении в Бийске. С тех пор ее больше не видели, сообщает "Бийский рабочий".
Маленькая бийчанка низкого роста (около 140 см), худая. У нее темно-русые волосы до плеч и карие глаза.
На ней были розовая куртка с фиолетовыми вставками, зеленые штаны, синие ботинки и розовая шапка с помпоном.
Волонтеры просят всех неравнодушных граждан, видевших безвестно пропавшую несовершеннолетнюю или имеющих информацию о ее местонахождении, позвонить по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.
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