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Составлен рейтинг самых доступных в РФ европейских авто

, ИА "Амител"
В пятерку вошли сразу три модели Renault
Рейтинг самых доступных европейских автомобилей в России возглавили Renault Logan и Renault Sandero / Фото: https://pixabay.com

Рейтинг самых доступных европейских автомобилей в России возглавили Renault Logan и Renault Sandero / Фото: https://pixabay.com

Рейтинг самых доступных европейских автомобилей в России возглавили французские Renault Logan и Renault Sandero, сообщает "Цена Авто".

Стоимость автомобилей в базовой комплектации (двигатель 1,6 л, 82 л.с.) абсолютно идентична – она начинается от 569 тысяч рублей.

Третью строчку занимает чешский лифтбек Skoda Rapid (1,6 л, 90 л.с.). Ценник на него начинается от 660 тысяч рублей.

На четвертое место эксперты поставили немецкий седан Volkswagen Polo (1,6 л, 90 л.с.). Его можно приобрести за 670,9 тысячи рублей.

Топ-5 по дешевизне замыкает кроссовер Renault Duster (1,6 л, 114 л.с.). Автомобиль в базе стоит 699 тысяч рублей. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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