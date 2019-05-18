Рейтинг самых доступных европейских автомобилей в России возглавили французские Renault Logan и Renault Sandero, сообщает "Цена Авто".
Стоимость автомобилей в базовой комплектации (двигатель 1,6 л, 82 л.с.) абсолютно идентична – она начинается от 569 тысяч рублей.
Третью строчку занимает чешский лифтбек Skoda Rapid (1,6 л, 90 л.с.). Ценник на него начинается от 660 тысяч рублей.
На четвертое место эксперты поставили немецкий седан Volkswagen Polo (1,6 л, 90 л.с.). Его можно приобрести за 670,9 тысячи рублей.
Топ-5 по дешевизне замыкает кроссовер Renault Duster (1,6 л, 114 л.с.). Автомобиль в базе стоит 699 тысяч рублей.
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