Известный актер Арнольд Шварценеггер подвергся нападению в Африке, сообщает РЕН ТВ.

Прославившийся как "терминатор" американец общался с поклонниками на турнире по бодибилдингу Arnold Classic, и даже не подозревал о готовящейся атаке.

Видимо, не ждали подвоха и его телохранители, так как во время беседы сзади к Шварценеггеру беспрепятственно подбежал молодой человек.

С разбегу он прыгнул и двумя ногами нанес мощный удар в спину. 71-летний актер не смог устоять на ногах и упал. Лишь только после этого агрессивного африканца задержали охранники.

О мотивах нападавшего не сообщается. Возможно, его чем-то разочаровал сам Шварценеггер, а может быть таким образом он выразил отношение к властям Соединенных Штатов, к которым тот имел непосредственное отношение.

Арнольд Шварценеггер долгое время был членом Республиканской партии США.

В 1990-1993 годах Шварценеггер работал в Совете по физической подготовке и спорту в администрации Джорджа Буша-старшего, а в 2003-м он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния.

Он занимал эту должность два срока подряд, после чего вернулся к актерской и предпринимательской деятельности.