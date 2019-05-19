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Квартиру с лесом на придомовой территории продают в Барнауле за 16 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 130 квадратных метров находится в закрытом поселке на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что из окон открывается потрясающий вид. Выполнен качественный ремонт. Высота потолков составляет три метра.

"В доме консьерж, круглосуточная охрана поселка, видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса, большое количество парковочных мест для автомобилей. На территории: три фонтана, сосновый лес, много детских игровых площадок, освещенная парковая зона со скамейками, чистый воздух", — добавляет продавец.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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