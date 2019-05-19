Размер средней заработной платы в Алтайском крае за период январь-март 2019 года составил 25 092 рубля, следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.
Непосредственно в марте этого года средняя зарплата в регионе составила 26 150 рублей.
В статистическом ведомстве также отмечают, что по отношению к февралю 2019 года данный показатель увеличился на 6,3%.
По отношению же к первому кварталу 2018 года размер средней зарплаты в Алтайском крае вырос на 7,8%.
Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 52 284 рубля;
- деятельность финансовая и страховая – 44 250 рублей;
- производство металлургическое – 40 022 рубля;
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 39 601 рубль;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 39 527 рублей;
- добыча полезных ископаемых – 38 022 рубля;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 32 808 рублей.
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