Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на Евровидении, в эфире телеканала "Россия 1" назвал третье место в музыкальном конкурсе хорошим результатом.
"Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от Евровидения. Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место", — заявил Лазарев.
Он также отметил, что "было очень тяжело выступать с балладой", когда рядом были серьезные конкуренты.
Лазарев, который представил песню Scream, набрал по итогам голосования профессионального жюри и зрителей 369 баллов.
Победителем музыкального конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, набравший 492 балла. Второе место с 465 баллами занял представляющий Италию Алессандро Махмуд.
Лазарев представляет Россию на Евровидении второй раз. В 2016 году он выступал с песней You Are the Only One и также занял третье место. Лазарев отметил, что готов выступить от страны и в третий раз, если его выберут.
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