Гидросистема отказала у SSJ-100 при взлете в Ульяновске

В аэропорту Ульяновска вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщает РИА "Новости".
Взлет был прерван на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы. В транспортной прокуратуре уточнили, что при выруливании на взлетно-посадочную полосу у самолета Sukhoi Superjet 100 с пассажирами сработала аварийная система информирования о неполадке гидросистемы, в результате чего экипаж самолета принял решение прекратить взлет.
Отмечается, что все пассажиры рейса отказались лететь на самолете Sukhoi Superjet 100. Представитель авиакомпании "Аэрофлот" сообщил, что в воскресенье утром пассажиры будут отправлены в Москву на воздушном судне большей вместимости – Airbus A320.
Также в авиакомпании заявили, что все пассажиры прервавшего взлет рейса обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
Комментарии
Запретить использовать
"""все пассажиры рейса отказались лететь на самолете Sukhoi Superjet 100"""
Ну так на блаблакаре бы и ехали!