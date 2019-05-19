Финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим снялся в рекламе, в которой высмеял итоги детского песенного конкурса.
Реклама посвящена продаже квартир в новом доме. Ержан, снимавшийся в ролике с мамой, заявил, что влюбился в дом и хочет в нем жить.
"А можно ли купить квартиру на первом?" – спрашивает мальчик у риелтора.
"К сожалению, на первом все уже продано. Есть на втором", – ответила риелтор.
"Эх... опять", – вздохнул Ержан.
Ранее Первый канал принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. "Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", – пояснили свое решение представители канала.
Комментарии
Вот, поэтому, телевидение и превращается в шлак. Достойно себя вести не умеют даже дети.
Молодцы! Классно потролили! Да, на Первом все продано.
Мальчик же говорил, что результатом доволен, не имеет претензий.