Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на Евровидении

Певец Сергей Лазарев заявил о предвзятости по отношению к России на Евровидении, которое сказывается на итогах конкурса, сообщает РИА "Новости".

"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть к политике России, может быть вообще к стране. Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ", – сказал Лазарев.

Он отметил, что был "обласкан вниманием" публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

"Жюри – может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", – отметил Лазарев.

По словам артиста, были страны, которые вновь отнеслись предвзято к России. "Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", – сказал Лазарев.

Евровидение прошло в Израиле. За титул победителя боролись представители 26 стран. Лазарев выступил под пятым номером с композицией Scream, и занял третье место.