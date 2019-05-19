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Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд рублей

, ИА "Амител"
На кадрах запечатлено большое количество сумок и пакетов, набитых деньгами
В конце видео появляется раскрытая коробка с пачками 100-долларовых купюр / Фото: кадр из видео

В конце видео появляется раскрытая коробка с пачками 100-долларовых купюр / Фото: кадр из видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с результатами обысков у полковников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева.

На кадрах запечатлено большое количество сумок и пакетов, набитых деньгами. В конце видео появляется раскрытая коробка с пачками 100-долларовых купюр.

Отмечается, что все эти средства были изъяты у одного Черкалина. Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, у которого нашли наличные на 8,5 млрд рублей.

Фролов, Черкалин и Васильев были задержаны в конце апреля. Черкалину предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 850 тыс. долларов за совершение "действий или бездействия" в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за "общее покровительство". Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, оба выманили в 2011 году 490 млн руб. у застройщика Сергея Гляделкина, убедив его в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности.

Дело Фролова и Васильева расследуют в Главном следственном управлении СКР, делом Черкалина занимаются военные следователи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.05.2019 10:27
Чучмек

Молодцы, что деньги хранили дома, а не в швейцарских банках. Гарант не зря призывал к этому...

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19.05.2019 10:34
месный

с кормовой базой видать вообще всё плохо стало, своих уже съедать начали.

если у полковника стока, то сколько у генерала. и на что нужно глаза закрыть и сколько развести на бабки и крышевать чтобы стока бабла поиметь ?!

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