Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд рублей

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с результатами обысков у полковников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева.
На кадрах запечатлено большое количество сумок и пакетов, набитых деньгами. В конце видео появляется раскрытая коробка с пачками 100-долларовых купюр.
Отмечается, что все эти средства были изъяты у одного Черкалина. Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, у которого нашли наличные на 8,5 млрд рублей.
Фролов, Черкалин и Васильев были задержаны в конце апреля. Черкалину предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 850 тыс. долларов за совершение "действий или бездействия" в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за "общее покровительство". Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, оба выманили в 2011 году 490 млн руб. у застройщика Сергея Гляделкина, убедив его в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности.
Дело Фролова и Васильева расследуют в Главном следственном управлении СКР, делом Черкалина занимаются военные следователи.
Комментарии
Молодцы, что деньги хранили дома, а не в швейцарских банках. Гарант не зря призывал к этому...
с кормовой базой видать вообще всё плохо стало, своих уже съедать начали.
если у полковника стока, то сколько у генерала. и на что нужно глаза закрыть и сколько развести на бабки и крышевать чтобы стока бабла поиметь ?!