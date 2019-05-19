Названо число ВИЧ-инфицированных россиян, умерших за 31 год

Более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в стране в 1987 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Как сообщает ведомство, основной причиной летальных исходов является туберкулез. По состоянию на конец прошлого года в России было зарегистрировано более миллиона граждан с ВИЧ, за прошлый год – 87,7 тыс. новых случаев. Умерли в прошлом году 36,8 тыс. человек.
По статистике ведомства, 57,5% составляет доля инфицированных ВИЧ половым путем, 39% – при употреблении наркотиков. Инфекция распространена среди населения в возрастной группе 30-44 года. По данным Роспотребнадзора, вирус наиболее распространен в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской и Ленинградской областях.
Как сообщает РИА "Новости", в прошлом году было зарегистрировано снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией – с 13,4% в 2012 году до -2,2% в 2018 году.
По данным Минздрава, который ссылается на данные государственной статистики, в 2018 году общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России составило 896,1 тыс. Ранее Роспотребнадзор отмечал, что о своем диагнозе не знают около 25% ВИЧ-инфицированных россиян.
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