Планы по реконструкции Алтайского государственного краеведческого музея являются актуальными, сообщил ИА "Амител" пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.
Как отметил Негреев, об этом во время Ночи музеев заявил губернатор Виктор Томенко.
"Планы по реконструкции являются актуальными. В настоящее время завершается прохождение экспертизы проектно-сметной документации. Я думаю, что в следующем 2020 году мы начнем работы, связанные с проведением реконструкции. Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, необходимость такая есть", – сказал Томенко журналистам при посещении краеведческого музея.
Алтайский государственный краеведческий музей был основан в 1823 году по инициативе Фридриха Геблера и Петра Фролова. Здание музея является памятником архитектуры, истории и культуры середины XIX века и расположено в здании бывшей горной лаборатории на улице Ползунова в Барнауле.
Год назад, 16 мая 2018 года, сообщалось, что власти Алтайского края объявили аукцион на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реставрации и приспособлению для современного использования здания КГБУ "Алтайский государственный краеведческий музей".
Согласно планам, предусматривается реконструкция фасада двухэтажного здания, учитывая историческую особенность данного центра Барнаула.
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