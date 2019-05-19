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Первая бригада "Торнадо-С" поступила на вооружение российской армии

, ИА "Амител"
В дальнейшем будет производиться модернизация уже существующих систем "Смерч"
'Торнадо-С' – наиболее мощные и дальнобойные РСЗО в мире / Фото: defence.ru

"Торнадо-С" – наиболее мощные и дальнобойные РСЗО в мире / Фото: defence.ru

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя гендиректора концерна "Техмаш" Александра Кочкина.

По словам Кочкина, в дальнейшем будет производиться модернизация уже существующих систем "Смерч" до уровня "Торнадо-С".

"Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию Минобороны РФ отработана документация на модернизацию РСЗО "Смерч" до "Торнадо-С", – подчеркнул Кочкин.

"Торнадо-С" – наиболее мощные и дальнобойные РСЗО в мире. На каждой такой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. Дальность полета ракет – 120 км. Разработчики планируют увеличить ее до 200 км.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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