Бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей создали специалисты из Центра нейротехнологий сна и бодрствования, а также Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора центра Илью Блохина.
Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц.
"Именно такие воздействия способны естественным образом помочь человеку уснуть, спать глубоко и проснуться", — сообщил Блохин.
Прибор, понижая и повышая импульсы, способен контролировать все фазы сна и даже помочь человеку легко проснуться.
Разработкой отечественных ученых уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса. Ожидается, что приборы будут пользоваться спросом у людей, проводящих время в командировках со сменой часовых поясов.
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