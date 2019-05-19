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Новости

Ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге оценили в РПЦ

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что на месте парка должен появиться не только храм, но и два жилых комплекса и бизнес-центр
Митрополит осудил проявление насилия на строительной площадке в Екатеринбурге / Фото: feodhram.ru

Митрополит осудил проявление насилия на строительной площадке в Екатеринбурге / Фото: feodhram.ru

Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя ситуацию в Екатеринбурге вокруг строительства храма, заявил, что число сторонников значительно превышает количество противников, сообщает "Федеральное агентство новостей".

"Количество противников возведения храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч", — заявил Иларион.

Кроме того, митрополит осудил проявление насилия на строительной площадке в Екатеринбурге.

Также он отметил, что поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении опроса населения об отношении к строительству храма. Ранее Путин предложил провести опрос жителей для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.

13 мая на площади рядом с Театром драмы прошла стихийная акция протеста: горожане выступили против строительства в ближайшем сквере храма святой Екатерины. Митингующие, число которых достигало 2 тыс. человек, снесли забор, которым была ограждена стройплощадка. Местные жители объясняют свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья.

Позже выяснилось, что на месте парка должен появиться не только храм, но и два жилых комплекса и бизнес-центр.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.05.2019 13:20
месный

ну вот уже пошло враньё по количеству сторонников-противников

гареть тебе в аду илларион!

0  0
19.05.2019 13:35
АБОРИГЕН

19.05.2019 13:20
месный
Никуда он не попадёт, просто помрёт исчезнув навсегда, как и все остальные. Такова реальность, остальное не более чем слабость и не желание признавать очевидного.

0  0
19.05.2019 13:46
месный

19.05.2019 13:35
АБОРИГЕН

вы не поняли, он верит в ад

А какова реальность вы правы.

0  0
19.05.2019 14:08
- гость -

Иларион попадёт в рай,а месный и абориген -в ад.

0  0
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