В Алтайском крае сотрудники полиции задержали жителя Тогульского района 1995 года рождения по подозрению в краже 995 000 рублей у жителя Барнаула 1990 года рождения, сообщает региональное МВД.
По предварительным данным, 10 мая 2019 года в селе Павловск молодые люди вместе распивали алкоголь в квартире общего знакомого. Когда потерпевший уснул, злоумышленник похитил из его сумки деньги и скрылся в неизвестном направлении.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали в городе Бийске. У подозреваемого было изъято 340 000 рублей. Остальные похищенные деньги, по его словам, он успел потратить за шесть дней на развлечения", — говорится в сообщении ведомства.
Задержанный ранее уже неоднократно был судим. Весной этого года он освободился из мест лишения свободы. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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