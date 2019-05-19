Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого в развитие Европы

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что князь Ярослав Мудрый внес большой вклад "в консолидацию Европы", сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление пресс-службы главы города.
В субботу, 18 мая, на Михайловской площади в Киеве состоялось открытие Дня Европы. На сцене выступил Кличко.
"В этом году День Европы посвящен 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который внес большой вклад в консолидацию стран Европы", — отметил Кличко.
Он подчеркнул, что на самом деле Украина всегда была европейской, "географически" и "ментально". По словам мэра, Украина продолжает утверждаться как европейская столица, а единственный путь у страны — путь в Европу.
Ранее уходящий президент Украины Петр Порошенко дал наставления Владимиру Зеленскому, посоветовав ему беречь доверие ЕС, укреплять проукраинскую коалицию в мире и противостоять России.
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