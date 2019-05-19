Алтайский пенсионер лишился денег, решив продать авто мошеннику

В Алтайском крае 60-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением, что мошенник путем обмана похитил принадлежащие ему 12 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Накануне потерпевший разместил объявление на интернет-сайте о продаже автомобиля. Спустя некоторое время позвонил мужчина, который представился Сергеем и заявил, что желает приобрести транспорт и перевести за него денежные средства.

Неизвестный попросил потерпевшего пройти к банкомату и произвести ряд манипуляций, для того чтобы он смог перевести денежные средства.

"По указанию звонившего мужчина выполнил все операции, в том числе продиктовал реквизиты банковской карты и подключил банковскую услугу к чужому телефону. О том, что его ввели в заблуждение, потерпевший понял спустя некоторое время. На тот момент он уже лишился денежных средств", – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.

"Помните! Для осуществления денежного перевода покупателю достаточно знать только номер вашей карты, просьбы о других действиях должны насторожить вас. Ни в коем случае не сообщайте третьим лицам одноразовые пароли, пришедшие в СМС, а также ПИН-код вашей банковской карты", – напоминают правоохранители.