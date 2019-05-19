Поселок Сибирский окутало плотным дымом из-за пожара

Поселок Сибирский в Алтайском крае оказался в дыму из-за пожара, очаг которого располагается недалеко в лесу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Запах невозможный, пепел летит по всему Сибирскому. Совсем рядом от места пожара находятся жилые дома. Пожарные на месте", – говорится в сообщении паблика.
Как отмечает автор видео, "поселок Сибирский весь в дыму, лес горит с той стороны". "Из-за ветра, наверное, пожарные не могут потушить, потому что та сторона вся в дыму. Здесь рядом находятся у нас дома", – рассказывает женщина.
В комментариях к сообщению пишут, что в соседнем поселении был пожар. "Сегодня ночью был пожар, горел барак, погиб человек", – рассказал один из подписчиков.
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