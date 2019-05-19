После наезда на ребенка машина полицейского протаранила еще два авто / Фото: saratov24.tv
В Саратове пьяный полицейский сбил насмерть 14-летнего подростка, следователи задержали подозреваемого, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел 17 мая. Установлено, что 40-летний правоохранитель, управлявший автомобилем KIA Ceed, сбил ребенка, который впоследствии умер от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека"). Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Как сообщают местные СМИ, после наезда на ребенка машина полицейского протаранила еще два авто – Toyota Corolla и Hyundai Elantra.
"От удара подростка отбросило на несколько десятков метров вперед. Прибывшие медики оказали ребенку экстренную помощь. Однако полученные телесные повреждения оказались не совместимыми с жизнью. Мальчик скончался в машине скорой помощи", – пишет "Саратов24".
По словам очевидцев, пьяный водитель решил объехать пробку по обочине перед переездом в Елшанку.
Комментарии