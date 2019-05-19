Инвалида без ног и руки оштрафовали за нескошенную траву в огороде

В Башкирии инвалида без обеих ног и руки оштрафовали за нескошенную траву в огороде, поскольку власти сочли, что Виктор Ананьев из деревни Казанка создает пожароопасную ситуацию, сообщает НТВ.
Администрация сельского поселения установила, что трава в огороде мужчины слишком высокая, и обратилась с жалобой в суд. Инвалиду назначили штраф в 500 рублей.
Сам мужчина не явился на заседание. Он рассказал, что редко покидает свой участок, поскольку не может передвигаться без помощи других людей. Семьи у него нет, живет один.
"За мной закреплен соцработник, но он полгода не приходит ко мне", — заявил Ананьев.
В 1977 году мужчина попал под поезд. Он потерял руку и обе ноги, у него инвалидность I группы.
Позже пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров сообщил радиостанции "Говорит Москва", что траву на участке Ананьева уже скосили. К тому же штраф размером 500 рублей, который выписали по решению суда, ему платить не придется — власти ограничились предупреждением.
В администрации сельского поселения отметили, что мужчине еще повезло с таким небольшим штрафом, поскольку взыскание выписали по их жалобе. По словам чиновников, в случае проверки со стороны пожарной инспекции, инвалиду пришлось бы заплатить 3 тысячи рублей.
Республиканский СК пообещал проверить правомерность решения суда.
Комментарии