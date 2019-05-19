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Уголовное дело против православного бойца завели в Екатеринбурге

, ИА "Амител"
Злоумышленника пытались задержать, однако его отбили другие люди в такой же спортивной одежде
Один из неизвестных в спортивной одежде ударил сотрудника МВД / Фото: кадр из видео

Один из неизвестных в спортивной одежде ударил сотрудника МВД / Фото: кадр из видео

Радиостанция "Говорит Москва" сообщает об уголовном деле после протестов из-за храма в Екатеринбурге. Производство открыто по статье о применении насилия в отношении полицейского.

Речь идет о событиях во время первой акции протеста 13 мая, сообщил директор портала "Екатеринбург онлайн" Ринат Низамов. Его вызвали в полицию как главу издания, журналисты которого вели прямые трансляции.

По словам Низамова, записи были изъяты. Полицейских, среди прочего, заинтересовал момент, когда один из неизвестных в спортивной одежде ударил сотрудника МВД. Злоумышленника пытались задержать, однако его отбили другие люди в такой же спортивной одежде.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.05.2019 18:53
Гость

Странно - , что за ПРАВОСЛАВНЫЙ боец. Христианство призывает к смирению и не насилию. Храм у христиан называется ЦЕРКОВЬ. Похоже, гонитесь за красивыми словами,

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