Рубцовский школьник на протяжении учебного года подвергался унижению

Портал "вРубцовске.ру" сообщил о противоправных действиях в отношении одного из воспитанников Рубцовской "Гимназии №8" со стороны сверстников, продолжающихся на протяжении всего учебного года.

Ребенку постоянно приходилось терпеть от двух одноклассников оскорбления, унижения и рукоприкладство. Отмечается, что школьник, как он сам рассказал, неоднократно обращался к своему классному руководителю, но никаких действий со стороны педагога не следовало.

Родителям школьник рассказал о происходящем, когда уже закончилось терпение, а в доказательство своих слов предоставил видео снятое на мобильный телефон.

Мама подростка сразу обратились к классному руководителю, на что та ей предложила решить проблему без широкой огласки, хотя в подобных случаях существует определенная инструкция.

На следующий день отец ребенка обратился с данной проблемой к директору гимназии. Директор сказала, что впервые слышит о данной проблеме. Она вызвала к себе в кабинет своего заместителя по учебно-воспитательной работе и спросила, известно ли ей, что-либо по данной проблеме. Та ответила, что ей стало об этом известно накануне от классного руководителя школьника. Вот, только, судя по состоявшемуся в кабинете разговору, можно предположить, что она этому не придала особого значения, так как, даже после демонстрации ей отцом ребенка имеющегося видео, где явно видно далеко не дружелюбные действия со стороны сверстников, она не увидела там ничего плохого.

Отец ребенка также обратился в муниципальный отдел МВД России (Рубцовский) и еще в ряд контролирующих органов. Однако, как отмечается, на сегодняшний день реакции от правоохранителей не последовало.