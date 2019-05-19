Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
Температура ночью +8...+13, при прояснении в северных и предгорных районах +2...+7. Днем +21...+26, в северо-западных районах до +16, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле ночью +8...+10, днем +21...+23. Ночью временами небольшой дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 10-15 м/с. Днем также временами небольшой дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 10-15 м/с.
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