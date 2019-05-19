Мария Бутина записала первое видеообращение с просьбой о помощи

Уроженка Алтайского края Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом, записала видео с просьбой о финансовой помощи, пишет "Российская газета".

По словам Бутиной, любые отправленные средства, даже небольшие, пойдут на оплату услуг адвокатов, уже подавших апелляцию на судебное решение.

"Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами, потому что я всего лишь отражение текущей действительности", – отметила Бутина, добавив, что будет благодарна за любую пожертвованную сумму.

"Русские не сдаются", – заключила она.

Свое обращение Бутина записала в распределительном центре штата Оклахома. В 30-секундном ролике видно, как за ее спиной ходят другие женщины-заключенные.

26 апреля суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". Посольство РФ направило в госдепартамент ноту протеста в связи с неправомерным решением суда.

Россиянка была арестована в июле 2018 года. С учетом уже проведенного за решеткой времени, по данным федерального Бюро тюрем при Минюсте США, Бутина выйдет на свободу 5 ноября. После ее депортируют на родину. Ранее она заявляла, что желает вернуться в родной город Барнаул.