В Петербурге будут увеличены надбавки для педагогов за классное руководство, пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение пресс-службы Смольного.
Соответствующее поручение врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал городскому комитету по образованию.
"Призвание, долг – это красивые и правильные слова, но результат вашей работы должен отражаться и на зарплате", – отметил Беглов, выступая в Академии талантов на открытии Бала классных руководителей.
Сейчас в школах Петербурга более 20 тысяч педагогов-предметников занимаются классным руководством. Отмечается, на эту работу у учителей уходит довольно много времени, поскольку педагоги занимаются воспитательной работой, плотно взаимодействуют с родительскими комитетами и семьями учеников.
Введение повышающего коэффициента станет дополнительным стимулом для педагогов.
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