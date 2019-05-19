Возле Нового национального музея Египта прогремел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
#BREAKING Egyptian Media: Explosion reportedly targets tourist bus near #Giza pyramids in #Egypt. pic.twitter.com/BLtRetMexj— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 19 мая 2019 г.
Как сообщает телеканал, 14 человек ранены. По предварительным данным, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом.
Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.
В посольстве России заявили, что выясняют информацию, есть ли среди пострадавших россияне.
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