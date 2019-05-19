Экстремал погиб при выполнении трюков на мосту в Ханты-Мансийске

Житель Ханты-Мансийска разбился во время неудачного выполнения трюков на мосту "Красный дракон", сообщает UgraPro.

"Вот оно, мать вашу, вот оно, куда я хотел, и никто меня не остановит. И мне безразлично, что вы мне скажите. Забир плохой, на работу не может устроится. Мне наплевать. Вот оно то, куда я хочу пойти. Все тут, к Забиру не ходи, с Забиром не дружи. Братья, сестры не делайте того, что делает Забир. Мне наплевать, живите сами с вашими страхами. А я не живу в страхе…", — говорил экстремал перед падением во время прямой трансляции в Instagram.

На место ЧП приехали сотрудники МЧС в тот момент, когда 26-летний молодой человек еще висел на руках. Он пытался закинуть ноги на конструкцию, чтобы выбраться, но у него это не получилось. В какой-то момент силы покинули экстремала и он сорвался вниз с большой высоты. От травм, полученных при падении на асфальт, он скончался на месте происшествия.

Издание отмечает, что разбившегося звали Забир Ахладеев. Сообщается, что он в 4 часа утра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на такси доехал до моста. По дороге он вел прямые трансляции в Instagram. Во время одной из трансляций он и произносит слова: "Все запомнят хорошим и красивым меня".

Примерно в 5.15 утра Ахладеев забрался на несущие конструкции моста. Охранники мостового перехода этого не заметили, поскольку эта часть моста находится вне зоны прямой видимости и контролируется только камерами видеонаблюдения. Поднявшись на специальной лестнице для обслуживающего персонала моста на верхнюю часть арки "Красного дракона" он включил телефон и вел прямую трансляцию.

"Опрашиваются очевидцы инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает региональный СК.