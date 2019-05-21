Оказавшись с ней на одной сцене, о золоте вы можете забыть. Итог выступлений Маргариты Гаркалиной всегда один и тот же: первое место и абсолютное чемпионство в номинации "Модельный фитнес". Ни одного серебра, ни одного промаха. Но мало кто знает, что непобедимая чемпионка мирового уровня еще пять лет назад была продавцом барнаульского магазина и совершенно не занималась спортом. О пути к красоте и славе откровенное интервью с чемпионкой мира Маргаритой Гаркалиной на Amic.ru.
О переменах
Корреспондент: Это правда, что ты начала заниматься спортом не так давно, и за короткое время достигла таких высоких достижений?
Маргарита Гаркалина: Сейчас мне 31 и профессионально я занимаюсь спортом всего три года. До 27 лет я ничего о фитнесе и бодибилдинге и не слышала. В моей семье спортсменов, к сожалению, не было. После окончания школы я ходила в клубы, гуляла и ни о чем не думала. Была дворовой девчонкой, как-то меня даже забирали с улицы в полицию.
Успела "засветиться" в банке, потом работала продавцом – торговала в отделе часов. Одним словом, не могла себя найти. Да и не искала... У меня была обычная жизнь барнаульской девушки с худощавой фигурой. Я лежала на диване и думала, что надо что-то менять. Как-то купила билет на конкурс по атлетическому фитнесу, увидела очень красивых девушек и поняла, что многого можно достигнуть. Решила позаниматься, но, если честно, когда шла в зал, думала, что попробую и уйду. Но работа над собой меня захватила. Я стала регулярно заниматься, выполнила норматив мастера спорта по жиму лежа в софт-экипировке, но в итоге сконцентрировалась на модельном фитнесе.
Корр.: Что такое модельный фитнес?
М.Г.: Модельный фитнес – это самый женственный из всех "железных" видов спорта. Девушки здесь более утонченные, чем в других номинациях. Например, в фитнес-бикини мышцы и объемы участников больше. Особенностью является выход на сцену в платьях. Чтобы продемонстрировать красоту и грацию. Модельный фитнес – это как конкурс красоты для спортсменок.
Корр.: Помнишь свое первое соревнование?
М.Г.: Прошло около года, как я пришла в спортзал. Это был Кубок России, который проходил в Барнауле. И я стала абсолютной чемпионкой в номинации "Модельный фитнес". От волнения за сценой меня всю трясло, но во время позирования я улыбалась. Выступила уверенно и обошла конкуренток. Так началась моя серия побед. Потом – в Бердске, Озерске, Екатеринбурге, Москве. Удалось выиграть два чемпионата мира в Литве и на Кипре.
Корр.: Я не ошибаюсь, что ты единственный обладатель про-карты в Алтайском крае? Как ты ее получила и что она дает?
М.Г.: Да, больше ее ни у кого в крае нет. Про-карта говорит о том, что ее обладатель профессиональный спортсмен. Я имею право выступать на любых турнирах мирового уровня. Получила эту карту, когда выиграла чемпионат мира в номинации "Модельный фитнес" на Кипре. Уже пользовалась ей и принимала участие в мировом чемпионате в Литве, где также стала первой.
О конкуренции
Корр.: После многочисленных побед азарт выступать не пропал?
М.Г.: Интерес выступать остается. В будущем не исключаю переход в фитнес-бикини. Наберу немного мышечной массы и попробую стать чемпионкой там.
Корр.: У тебя много конкуренток на Алтае?
М.Г.: Молодых талантливых девушек много, но им не хватает постоянства. Выступят несколько раз и бросают. Потом приходят другие неопытные. А хочется состязаться с сильными конкурентами – фанатами спорта.
Корр.: В спортивной тусовке жалуются, что в модельном фитнесе нет смысла выступать, если на сцену выйдет Гаркалина…
М.Г.: Честно, это обижает. Меня нужно воспринимать, как хорошего конкурента, как мотивацию. Когда я только пришла, были битвы между опытными спортсменками. Ая Меркулова, Альбина Унгефук, Олеся Бартули – я хотела стоять с ними на одной сцене. Не думала о том, что будет сложно победить. Чем выше уровень спортсменов, тем легче будет в будущем на мировых сценах.
Корр.: Расскажи о своих родителях, они тебя поддерживают в увлечении?
М.Г.: У меня только мама и бабушка остались. Они всегда переживают за меня: "Тебе мясо сварить, овощей купить? – беспокоится бабушка. Я представляю Россию на мировых первенствах, и семья мне во всем помогает.
О полезном и вредном
Корр.: Продукты, которые, по твоему мнению, уничтожают фигуру...
М.Г.: Лично я не ем сладкое и сдобное. Не употребляю алкоголь и фаст-фуд, пью много воды. Рамки жесткие, но с другой стороны, в первой половине дня можно съесть что-то углеводное, если ты знаешь, что потом потратишь энергию. Например, творог я не люблю, а вот мясо ем постоянно. Каши я, кстати, тоже не ем, завтракаю бутербродами. Меню надо смотреть и расставлять по времени, следить за общим количеством калорий.
Корр.: Обычной женщине среднего возраста подойдет модельный фитнес?
М.Г.: Почему нет? У нас есть и юниоры от 15 лет, и мастера ближе к 60-ти годам. Модельный фитнес набирает обороты, привлекая людей разного возраста и профессий.
Корр.: Насколько это дорогой вид спорта? Ведь еще траты на соревнования...
М.Г.: На питание уходит даже меньше средств, чем у простых обывателей. Из обязательных расходов – это затраты на грим, где-то в районе 1500 рублей. Еще нужны туфли, но можно купить и не профессиональные.
Корр.: Какие твои любимые упражнения?
М.Г.: Вертикальная тяга блока на проработку мышц спины, полумостик для развития ягодичных. Если у приседаний со штангой есть ограничения по здоровью, то это упражнение безопаснее.
Корр.: Надо ли делать такие мужские упражнения как жим штанги лежа в вашей номинации?
М.Г.: Базу (жим штанги лежа, становая тяга, приседания со штангой, – прим. ред.) делать надо. С небольшим весом, но такие упражнения формируют фигуру девушки.
Корр.: А если человеку некогда ходить в спортзал, но у него есть желание заниматься дома или на улице, что ему посоветуешь?
М.Г.: Без отягощений можно делать многоповторные упражнения на 25 раз и больше. Приседания, отжимания, подтягивания – если есть турник, махи ног с колен. Сейчас есть фитнес-резинки разной жесткости. Я рекомендую заниматься с ними. Большое количество эффективных упражнений можно выполнить с этим снарядом. Сама я на улице не занимаюсь, к бегу, например, отношусь спокойно. Бегала одно лето, сейчас обхожусь без этого.
О мужчинах
Корр.: Если взять наш регион, как относишься к физическому развитию мужчин, они в форме?
М.Г.: Наши мужчины с каждым годом ближе к спорту. Мне все реже встречаются слабые и заплывшие. Футбол, тренажерные залы, лыжи – все в крае развивается. Сильный пол понимает, что надо двигаться.
Корр.: Ты приверженец фанатичного спартанского режима для мужчин, или застолья по пятницам разрешаются?
М.Г.: И у мужчин, и у женщин на дороге много конкурентов. Все спортсмены готовятся из последних сил, и любая слабость может уронить с пьедестала. Я настолько привыкла к режиму, что бургеров, хотдогов и шаурмы мне даже не хочется. И мужчинам не советую. В каждом мужчине есть маленький силач или рыцарь, которому надо выбраться на свободу. Если по выходным выпивать и курить кальян, может и получится что-то занять или качнуть бицепс, но чемпионом становится только один – лучший. Для высших достижений надо быть к себе жестким и требовательным.
Корр.: Мужской живот к тридцати – это возрастная норма или слабость?
М.Г.: Все это от питания: перекусы, кола, энергетики. Питаться надо каждые три часа и больше двигаться. Мужчина не должен походить на бочонок с медом.
О питании
Корр.: Как правильно питаться, если у офисных работников и сотрудников предприятий всего час на обед...
М.Г.: Питаться один раз в день, а потом ужинать поздним вечером – этого недостаточно. Организму не хватит такого рациона. Берите с собой контейнеры, какие-то заготовки. Есть один раз в день – это обрекать себя на проблемы со здоровьем.
Корр.: Вернемся к женщинам, они говорят, что хотят заниматься, но дети, муж и работа…
М.Г.: Это отговорки. У каждого есть хотя бы час в выходной день или перед работой. Большинство залов работает с семи утра. Надо понять, что физические занятия жизненно необходимы. Если тренировка будет на последнем месте, конечно, очередь до нее не дойдет. Список дел всегда слишком велик.
Корр.: В интернете миллион диет, как ты к ним относишься?
М.Г.: Полная ерунда. Нет смысла голодать и не заниматься спортом. Я в основном сижу на БУЧе – белково-углеводном чередовании. Один день ем только белковую пищу, другой – добавляю немного углеводов. Благодаря этому между соревнованиями я "не заплываю", на массе не сижу, как многие говорят. Для спортсмена-любителя рекомендую правильное сбалансированное питание.
О стереотипах
Корр.: Давай поговорим о стереотипах. Итак, говорят, что самый лучший зал – это огород. Там и лопатой разогреваются и граблями широчайшие растягивают.
М.Г.: У меня дачи нет (смеется, – прим. редакции), но я бы спортзал на огород не променяла.
Корр.: Гантели и штанги сделают из женщины мужчину.
М.Г.: Не согласна, вы будете еще более женственны. Появится грациозность и стройность.
Корр.: Спортивное питание вредно – заболит печень.
М.Г.: Давайте откроем наш холодильник и почитаем состав продуктов. Там что только не намешано. Я употребляю протеин и аминокислоты, и печень у меня не болит. Больше вреда принесет поход в магазин.
Корр.: Качки тупые?
М.Г.: Отговорки тех, кто не занимается. Мнение спортсменов и их жизненные принципы могут не совпадать с остальными. В этом нет никакой глупости. Человек, как правило, начинает развиваться во всех направлениях.
Корр.: Персональный тренер – пустая трата денег. Все есть в интернете.
М.Г.: Тренер – это наставник, который несет за тебя ответственность. Он заинтересован в твоем результате. Большинство думает, что достигнет чего-то самостоятельно, а потом обратиться за помощью. Я бы наоборот рекомендовала тренера новичкам, которые ничего не знают и могут получить травму еще в начале спортивного пути. В залах, как правило, есть и дежурный тренер, но успеет ли он подойти и поправить, когда занимающихся много… Персональный тренер всегда рядом, он видит твою работу. Интернету я никогда не доверяла.
Корр.: Каждому свое: кому-то в спортзале бегать, кому-то детей растить и ужин готовить...
М.Г.: Моей дочери Мариночке уже 13 лет. И кроме совместных домашних занятий мы еще любим вместе пожать штангу. Она уже имеет спортивный разряд.
Корр.: В 13 лет, не рано? Говорят, кости в этом возрасте еще не окрепли.
М.Г.: Она занимается около года. Организм укрепляется, я считаю, это польза для здоровья. В школе по физкультуре у нее одни пятерки.
Корр.: Порой девушки подходят к зеркалу, видят где-то полноту, но считают, что это женственно и ничего не собираются менять. Мужчины напрягают бицепс, смотрят – маленький, и идут заниматься...
М.Г.: Да, у девушек такое есть. Они не понимают, что пора заняться собой. Я наоборот всегда себя критикую. Чемпионка мира, что еще надо? А мне в себе много чего не нравится. Когда подходишь к зеркалу, да, ты симпатичная, но можно сделать себя лучше. Равняться надо на тех, кто выглядит лучше тебя, и стараться обойти их. Девушкам надо относиться к себе жестче.
Корр.: Если отмотать время назад, что бы ты поменяла в своей жизни?
М.Г.: Я бы вовремя пришла в спортивный зал. Когда девочка со двора начинает заниматься, меняется не только тело, но и в голове все. Появляются цели и планы на будущее, дисциплина. Начинаешь себя контролировать и отдавать отчет своим действиям. За пять лет занятий я изменилась. До этого была другим человеком. Все слабости у нас в голове...
Комментарии
ей 31, дочери - 13 + родила в 18....
заставляет подумать....
была продавашкой, а стала фитнесняшкой. кто у ней муж?
Страшненькая.
Какая отличная новость. Край наш богат на сильных и красивых людей, это очень радует. Часто вижу красивых девушек в деревнях, сёлах, маленьких городках. У них с прекрасные пропорции, а они даже не догадываются насколько это сегодня стало востребовано в фитнесе. На сцене они бы потеснили очень многих, да и жизнь бы устроили работая тем-же фитнес-инструктором. Надеюсь пример Маргариты многих вдохновит.
Маргарите всего наилучшего и ещё больше новых титулов!
бла, бла, бла....
Реклама фитнес-центров!!!
Задолбали со своим псевдоЗОЖ и железом.
Забивают мозг.
Можно заниматься любым спортом.
я, например, хожу в бассейн, зимой все виды лыж, летом пробежки и небольшие самостоятельные тренировки. Не совсем регулярно, но мне хватает. Мужикам нравится.
Жру сладкое, мясо когда хочу, пью винишко. Все гуд!!
к предыдущему комменту. Мне 34.
Трое вышеотписавшиеся сверху коментатора, вы что вообще говорите? Рита на мировом уровне прославила нашу страну, край. Победила в жесточайшей конкуренции где оценивают в том числе и красоту.
21.05.2019 08:47
- гость -
Вы увидели рекламу ЗОЖ и каких-то фитнес центров, а я сильную красивую спортсменку. И хочу что-бы таких было больше. ПРО карта это очень круто.
Правда, по мне это лучшая новость. Амику спасибо! Побольше говорите про таких людей!
Любой спорт это насилие над личностью и вред здоровью. А также злоупотребление фармапрепаратами.
Поэтому - только физкультура в разумных пределах и ходьба (ну и игровые виды спорта с друзьями, без костоломства). Имхо.
08:23
Александр
За то Вы, наверняка, красавица!
Внутренняя красота важней внешней, подумай об этом
"бывшая продавщица" ухо режет
да уж лучше "бывшая продавец", да и вообще как будто клеймо, тем более из Барнаула
Мне не нравятся наколки... Ладно сейчас, а будет в возрасте? Бабушка, почему у тебя всегда руки грязные?
Вредно для здоровья - это пить все выходные и праздники! А это спорт! и обычно, не нравится он тем , кто им не занимается! Рита молодец!
хорошо когда можно нихрена не делать и пропадать в зале целыми днями. А когда в 7 ушел, в 7 пришел домой, а еще надо ужин приготовить, порядок навести, если дети мелкие - уроки проверить, позаниматься.. тут хоть резинки, хоть персональный тренер, если только ночью..
Не надо пытаться завуалировать бывшую профессию. Сейчас она спортсменка. В Барнауле куча продавцов, пусть занимаются.
Меня в этой статье смутило 2 момента, первое это фотография с дочерью -это что? Фитоняши, самолюбование? Эти позы из интернета просто начинают раздражать, они не скромны. И второе это наличие татуировок. Я понимаю тату это дело каждого, выражение индивидуальности, может определенного периода жизни, но меня это раздражает ( тем более когда на девушке). Я надеюсь что мои взгляды не совпадают со взглядами ее молодого человека.
Опять нытики налетели с отговорками и штампами))
Девушка молодец, следит за собой. В статье кстати написано ,что все виды спорта хороши - футбол, лыжи и тд. не только качалка. Занимайтесь хоть чем , лишь бы пивас не пить каждый день , и чтобы в 30 пуза не было у мужчины. А то, что время нет на спорт- отговорки чистой воды. необязательно даже в зал ехать - турники, гантельки и гири можно купить, если на них нет денег, во всех дворах щас турники, брусья, лишь бы желание было)
21.05.2019 08:23
Александр
Глазки, носик, губки, попка, грудь - все на месте - чего вы испугались?!
Да уж комментаторы жгут)) Сила воли и характер, красота и мотивация - вот что я вижу в этой девушке! Люди вместо того, что бы искать способы улучшения себя, находят "отмазки" почему они не могут заняться своим здоровьем, питанием, развитием и т.д. Девушка умничка - горжусь такими и меня она мотивирует. Сама хожу в зал 3 раза в неделю и приятно смотреть на красивых, подтянутых и успешных людей. Пить алкоголь или нет, дело каждого, но мудрый человек со временем приходит к теории самосохранения и самоулучшения! Иначе это деградация. А ещё меня повеселил комментарий, что родила в 18)) И о чём же это заставляет гениального комментатора задуматься? Не важно во сколько женщина стала мамой, важно какой мамой она была своему ребенку и тут видно что с ребенком мама на одной волне и это главное!
я то же так хочу, бросить все и днями пропадать в спорт зале, но думаю умру с голоду без работы
гость 10-40
такая жь фигня.. ))
Опять нытики налетели с отговорками и штампами))
Это не нытики это диванные эксперты с пивными животами)))
эксперты экспертов подтянулись
Рано родила, без мужа, попадала в милицию, "дворовая девчонка", отсутствие образования. Прямо истории Золушки. Молодец. Так держать.
Чему народ радуется? ну подумаешь тело прокачала и что? нет в городе нормальных людей - волонтеры, актеры, просто мировые душевные люди... нашли о ком писать.
Спортсменка рассказывает о своей жизни. Возможно, кто то вдохновится и попытается изменить свою жизнь. Ведь это реально, как мы видим. Зачем негативные комментарии писать-заняться больше нечем?
21.05.2019 11:23
- гость -
Приходи в редакцию, может быть и о тебе напишут.
кто там пишет что она прославила край и защищает ее.... ну победила..... ну молодец.... у прославила край.... и че с этого???? тебе зарплату прибавили или ты жить лучше стала от этой славы....????
не думаю.... так шо не рви так булки сильно....
смеется, – прим. редакции ТУПА ДИЗЛАЙК
Приходи в редакцию, может быть и о тебе напишут.
ееесссс
Культ тела - путь в никуда. Или в тупик, кому как больше нравится. Дальше-то что? Здоровое тело нужно для каких-то дел. А так, - это как создание станков для создания станков. Не осуждаю, но и восхищения не испытываю.
21.05.2019 10:25
- гость -
Хотел бы я на твою жену взглянуть, которая не фоткается перед зеркалом с дочерью и без тату....
так и скажи что ты мысленно ее уже ... и просто завидуешь...
не нравится ему, фотка норм, две индивидуальные девченки.... раздражает когда губы сосальные на весь экран фоткают или еду....- вот это бабы-дегроды.... А эта молодец.... мечта оп телу , по душе не знаю не общался с ней...
21.05.2019 11:48
Илья
желание смотреть на чужих жен выдает в вас кучу комплексов )
21.05.2019 10:13
- гость -
хорошо когда можно нихрена не делать и пропадать в зале целыми днями. А когда в 7 ушел, в 7 пришел домой, а еще надо ужин приготовить, порядок навести, если дети мелкие - уроки проверить, позаниматься.. тут хоть резинки, хоть персональный тренер, если только ночью..
Да, да... пришла с работы в 7.. жрать сварила, прибралась, на завтра всем вещи нагладила, уроки сделали.. в душ сходила..и ВСЕ!!! ВСЯ НОЧЬ СВОБОДНА!!!
21.05.2019 11:47
- гость -
Здоровое тело нужно для каких-то дел.
О_о... То есть здоровье "просто так" никому не нужно? Это что-то новое. Лучше страдать от избыточного веса и болячек, видимо - а что, великих дел же нет, в спортсмены поздно, на велосипеде сил нет, в поход тяжело. Вас правда не волнует собственное здоровье и самочувствие? Или так, для красного словца?
"...Мужчина не должен походить на бочонок с медом..." Согласен. Но и женщина не должна быть в виде Геракла. А ещё и посвящать этому жизнь...Куда-то не туда идёт человечество.
21.05.2019 12:44
- гость -
А кому женщина "не должна"? Лично вам? Некоему непонятному сообществу и нормам? Каждый решает для себя, что ему нравится. Ее право - заниматься тем, чем хочет, ваше - высказать свое мнение, но не более того)))
Симпатичны только действительно девушки, леди. Утонченные, легкие, гибкие, летящие как ласточка. А это силиконовая гора мышц вообще отвратительно.
21.05.2019 12:34
- гость -
Вполне хватает ума не тащить в рот всякую дрянь, гулять на свежем воздухе в любую погоду и делать небольшой комплекс упражений по утрам 15-20мин и вечером 20-30мин. Плюс контрастный душ. Но, сутками дышать углекислым газом в потных залах - уж увольте.
21.05.2019 13:06
- гость -
ну вы молодец
Спортивная аддикция – медицинский термин, которым обозначают зависимость от спорта. Эта зависимость проявляется в двух случаях: Научно доказано, что во время занятий спортом вырабатывается гормон радости. Со временем организм привыкает к повышенному уровню гормона и требует новую дозу. Так физические упражнения становятся в некотором роде наркотиком. К сожалению, у многих людей безобидное увлечение спортом превращается в маниакальное желание прокачать все тело за максимально короткие сроки. Некоторые проводят по 5 часов за день на спортивных тренажерах, лишь бы достичь идеальной фигуры.
Люди изнуряют свое тело бесконечными тренировками, потому что недовольны им. Это неспособность объективно оценивать свое тело, что приводит к комплексам и дискомфорту. Люди буквально живут в спортивном зале, добиваясь фигуры мечты.
21.05.2019 13:06
- гость -
Ну так это же не значит, что вам не нужно здоровое тело))) Вы как раз его в форме и пытаетесь поддерживать)))
21.05.2019 12:54
- гость - Ню-ню. Самые гибкие и красивые фигуры - с тонкой талией, подтянутой попой, и красивыми ногами - зачастую именно "сделанные". В том самом зале. Не обязательно же накачивать мускулатуру, чтобы она очень выделялась.
21.05.2019 13:16
- гость -
оно мне нужно для определенных целей, коими я не собираюсь делиться ни с кем, тем более с интернетными анонимами. Удачи.
Половина успеха стройности всю жизнь- наследственность,
брось занятия,из за травмы например, разнесет и будет до конца жизни бегемот.
Рита молодец! Не слушай местных диванных нытиков и прочих маразматиков. Они это от зависти и не большого ума. Поздравляем с заслуженной победой!
21.05.2019 13:26
- гость - мужик без живота, что квартира без балкона, не?!))))
21.05.2019 13:26
- гость -
Страшный секрет - без нормального питания зал похудеть не поможет))) Не буду заниматься, чтобы чего не вышло - это да, это по-нашему))) И оправдание есть - вдруг разнесет.
21.05.2019 14:11
- гость -
а вы самокритичны
лучше 5 часов провести в тренажерном зале, чем 10 часов у прилавка
но это надо мужа найти, либо зарабатывать спортом
не мужа а спонсора
Девушка с с огромнейшим чсв, любовница небезызвестного депутата , который является "создателем" федерации, в коей она и выступает. Создали свою федерацию (как в футураме Бендер кричал "создам свое казино с блек-джеком и ш....и), продвигают "своих" = весь модельный фитнес.
Она прославила кра и Россию.... нда.... прям всем легче от ее славы. мне по барабану, да и любому так же. Выиграла она и что, кому польза кроме нее самой?? Вообще не понимаю смысла за кого-то из спортсменов болеть, все разговоры про престиж страны глупость. Ну выиграла какая-то страна больше всех медалей и что? Кому от этого лучше или хуже - никому.
21.05.2019 15:08
- гость -
Плюсую, у него все любовницы чудесным образом чемпионками становятся, душу в них вкладывает не иначе.
а есть видео что он в нее вкладывает? друг просит
Ааа, так вот оно что: "Оказавшись с ней на одной сцене, о золоте вы можете забыть. " )) Теперь все ясно.
продажный мир (
Фигура конечно отличная .Но блин все остальное ужасно волосики жидкие лицо колхозницы.Татухи уголовницы.
+ 3-5 кг силикона в грудной клетке
21.05.2019 15:08
- гость - Так депутат же женат?) И жена у него тоже чемпионка-фитнесистка)