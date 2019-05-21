Оказавшись с ней на одной сцене, о золоте вы можете забыть. Итог выступлений Маргариты Гаркалиной всегда один и тот же: первое место и абсолютное чемпионство в номинации модельный фитнес. Ни одного серебра, ни одного промаха. Но мало кто знает, что непобедимая чемпионка мирового уровня еще пять лет назад была продавцом барнаульского магазина и совершенно не занималась спортом. О пути к красоте и славе откровенное интервью с чемпионкой мира Маргаритой Гаркалиной на Amic.ru.

О переменах

Корреспондент: Это правда, что ты начала заниматься спортом не так давно, и за короткое время достигла таких высоких достижений?

Маргарита Гаркалина: Сейчас мне 31 и профессионально я занимаюсь спортом всего три года. До 27 лет я ничего о фитнесе и бодибилдинге и не слышала. В моей семье спортсменов, к сожалению, не было. После окончания школы я ходила в клубы, гуляла и ни о чем не думала. Была дворовой девчонкой, как-то меня даже забирали с улицы в полицию.

Успела "засветиться" в банке, потом работала продавцом — торговала в отделе часов. Одним словом, не могла себя найти. Да и не искала... У меня была обычная жизнь барнаульской девушки с худощавой фигурой. Я лежала на диване и думала, что надо что-то менять. Как-то купила билет на конкурс по атлетическому фитнесу, увидела очень красивых девушек, и поняла, что многого можно достигнуть. Решила позаниматься, но, если честно, когда шла в зал думала, что попробую и уйду. Но работа над собой меня захватила. Я стала регулярно заниматься, выполнила норматив мастера спорта по жиму лежа в софт-экипировке, но в итоге сконцентрировалась на модельном фитнесе.

Корр.: Что такое модельный фитнес?

М.Г.: Модельный фитнес — это самый женственный из всех "железных" видов спорта. Девушки здесь более утонченные, чем в других номинациях. Например, в фитнес-бикини мышцы и объемы участников больше. Особенностью является выход на сцену в платьях. Чтобы продемонстрировать красоту и грацию. Модельный фитнес — это как конкурс красоты для спортсменок.

Корр.: Помнишь свое первое соревнование?

М.Г.: Прошло около года, как я пришла в спортзал. Это был Кубок России, который проходил в Барнауле. И я стала абсолютной чемпионкой в номинации модельный фитнес. От волнения за сценой меня всю трясло, но во время позирования я улыбалась. Выступила уверенно и обошла конкуренток. Так началась моя серия побед. Потом — в Бердске, Озерске, Екатеринбурге, Москве. Удалось выиграть два чемпионата мира в Литве и Кипре.

Корр.: Я не ошибаюсь, что ты единственный обладатель про-карты в Алтайском крае? Как ты её получила и что она дает?

М.Г.: Да, больше её ни у кого в крае нет. Про-карта говорит о том, что её обладатель профессиональный спортсмен. Я имею право выступать на любых турнирах мирового уровня. Получила эту карту, когда выиграла чемпионат мира в номинации модельный фитнес на Кипре. Уже пользовалась ей и принимала участие в мировом чемпионате в Литве, где также стала первой.

О конкуренции

Корр.: После многочисленных побед азарт выступать не пропал?

М.Г.: Интерес выступать остается. В будущем не исключаю переход в фитнес-бикини. Наберу немного мышечной массы и попробую стать чемпионкой там.

Корр.: У тебя много конкуренток на Алтае?

М.Г.: Молодых талантливых девушек много, но им не хватает постоянства. Выступят несколько раз и бросают. Потом приходят другие неопытные. А хочется состязаться с сильными конкурентами — фанатами спорта.

Корр.: В спортивной тусовке жалуются, что в модельном фитнесе нет смысла выступать, если на сцену выйдет Гаркалина…

М.Г.: Честно, это обижает. Меня нужно воспринимать, как хорошего конкурента, как мотивацию. Когда я только пришла были битвы между опытными спортсменками. Ая Меркулова, Альбина Унгефук, Олеся Бартули — я хотела стоять с ними на одной сцене. Не думала о том, что будет сложно победить. Чем выше уровень спортсменов, тем легче будет в будущем на мировых сценах.

Корр.: Расскажи о своих родителях, они тебя поддерживают в увлечении?

М.Г.: У меня только мама и бабушка остались. Они всегда переживают за меня: "тебе мясо сварить, овощей купить? — беспокоится бабушка. Я представляю Россию на мировых первенствах и семья мне во всем помогает.

О полезном и вредном

Корр.: Продукты, которые, по твоему мнению, уничтожают фигуру...

М.Г.: Лично я не ем сладкое и сдобное. Не употребляю алкоголь и фаст-фуд, пью много воды. Рамки жесткие, но с другой стороны в первой половине дня можно съесть что-то углеводное, если ты знаешь, что потом потратишь энергию. Например, творог я не люблю, а вот мясо ем постоянно. Каши я, кстати, тоже не ем, завтракаю бутербродами. Меню надо смотреть и расставлять по времени, следить за общим количеством калорий.

Корр.: Обычной женщине среднего возраста подойдет модельный фитнес?

М.Г.: Почему нет? У нас есть и юниоры от 15 лет и мастера ближе к 60-ти годам. Модельный фитнес набирает обороты, привлекая людей разного возраста и профессий.

Корр.: Насколько это дорогой вид спорта? Ведь еще траты на соревнования..

М.Г.: По питанию, уходит даже меньше средств, чем у простых обывателей. Из обязательных расходов — это затраты на грим, где-то в районе 1500 рублей. Еще нужны туфли, но можно купить и не профессиональные.

Корр.: Какие твои любимые упражнения?

М.Г.: Вертикальная тяга блока на проработку мышц спины, полумостик для развития ягодичных. Если у приседаний со штангой есть ограничения по здоровью, то это упражнение безопаснее.

Корр.: Надо ли делать такие мужские упражнения как жим штанги лежа в вашей номинации?

М.Г.: Базу (жим штанги лежа, становая тяга, приседания со штангой - прим. ред.) делать надо. С небольшим весом, но такие упражнения формируют фигуру девушки.

Корр.: А если человеку некогда ходить в спортзал, но у него есть желание заниматься дома или на улице, что ему посоветуешь?

М.Г.: Без отягощений можно делать многоповторные упражнения на 25 раз и больше. Приседания, отжимания, подтягивания — если есть турник, махи ног с колен. Сейчас есть фитнес-резинки разной жесткости. Я рекомендую заниматься с ними. Большое количество эффективных упражнений можно выполнить с этим снарядом. Сама я на улице не занимаюсь, к бегу ,например, отношусь спокойно. Бегала одно лето, сейчас обхожусь без этого.

О мужчинах

Корр.: Если взять наш регион, как относишься к физическому развитию мужчин, они в форме?

М.Г.: Наши мужчины с каждым годом ближе к спорту. Мне все реже встречаются слабые и заплывшие. Футбол, тренажерные залы, лыжи — все в крае развивается. Сильный пол понимает, что надо двигаться.

Корр.: Ты приверженец фанатичного спартанского режима для мужчин, или застолья по пятницам разрешаются?

М.Г.: И у мужчин и у женщин на дороге много конкурентов. Все спортсмены готовятся из последних сил, и любая слабость может уронить с пьедестала. Я настолько привыкла к режиму, что бургеров, хотдогов и шаурмы мне даже не хочется. И мужчинам не советую. В каждом мужчине есть маленький силач или рыцарь, которому надо выбраться на свободу. Если по выходным выпивать и курить кальян может и получится что-то занять или качнуть бицепс, но чемпионом становится только один — лучший. Для высших достижений надо быть к себе жестоким и требовательным.

Корр.: Мужской живот к тридцати — это возрастная норма или слабость?

М.Г.: Все это от питания: перекусы, кола, энергетики. Питаться надо каждые три часа и больше двигаться. Мужчина не должен походить на бочонок с медом.

О питании

Корр.: Как правильно питаться, если у офисных работников и сотрудников предприятий всего час на обед...

М.Г.: Питаться один раз в день, а потом ужинать поздним вечером — этого недостаточно. Организму не хватит такого рациона. Берите с собой контейнеры, какие-то заготовки. Есть один раз в день — это обрекать себя на проблемы со здоровьем.

Корр.: Вернемся к женщинам, они говорят, что хотят заниматься, но дети, муж и работа…

М.Г.: Это отговорки. У каждого есть хотя бы час в выходной день или перед работой. Большинство залов работает с семи утра. Надо понять, что физические занятия жизненно необходимы. Если тренировка будет на последнем месте, конечно, очередь до нее не дойдет. Список дел всегда слишком велик.

Корр.: В интернете миллион диет, как ты к ним относишься?

М.Г.: Полная ерунда. Нет смысла голодать и не заниматься спортом. Я в основном сижу на БУЧе — белково-углеводном чередовании. Один день ем только белковую пищу, другой — добавляю немного углеводов. Благодаря этому между соревнованиями я "не заплываю", на массе не сижу, как многие говорят. Для спортсмена-любителя рекомендую правильное сбалансированное питание.

О стереотипах

Корр.: Давай поговорим о стереотипах. Итак, говорят, что самый лучший зал — это огород. Там и лопатой разогреваются и граблями широчайшие растягивают.

М.Г.: У меня дачи нет, (смеется — прим.редакции) но я бы спортзал на огород не променяла.

Корр.: Гантели и штанги сделают из женщины мужчину.

М.Г.: Не согласна, вы будете еще более женственны. Появится грациозность и стройность.

Корр.: Спортивное питание вредно — заболит печень.

М.Г.: Давайте откроем наш холодильник и почитаем состав продуктов. Там что только не намешано. Я употребляю протеин и аминокислоты, и печень у меня не болит. Больше вреда принесет поход в магазин.

Корр.: Качки тупые?

М.Г.: Отговорки тех, кто не занимается. Мнение спортсменов и их жизненные принципы могут не совпадать с остальными. В этом нет никакой глупости. Человек, как правило, начинает развиваться во всех направлениях.

Корр.: Персональный тренер — пустая трата денег. Все есть в интернете.

М.Г.: Тренер — это наставник, который несет за тебя ответственность. Он заинтересован в твоем результате. Большинство думает, что достигнет чего-то самостоятельно, а потом обратиться за помощью. Я бы наоборот рекомендовала тренера новичкам, которые ничего не знают и могут получить травму еще в начале спортивного пути. В залах как правило есть и дежурный тренер, но успеет ли он подойти и поправить, когда занимающихся много… Персональный тренер всегда рядом, он видит твою работу. Интернету я никогда не доверяла.

Корр.: Каждому свое: кому-то в спортзале бегать, кому-то детей растить и ужин готовить...

М.Г.: Моей дочери Мариночке уже 13 лет. И кроме совместных домашних занятий мы еще любим вместе пожать штангу. Она уже имеет спортивный разряд.

Корр.: В 13 лет, не рано? Говорят, кости в этом возрасте еще не окрепли.

М.Г.: Она занимается около года. Организм укрепляется, я считаю это польза для здоровья. В школе по физкультуре у нее одни пятерки.

Корр.: Порой девушки подходят к зеркалу, видят где-то полноту, но считают, что это женственно и ничего не собираются менять. Мужчины напрягают бицепс, смотрят — маленький — и идут заниматься...

М.Г.: Да у девушек такое есть. Они не понимают, что пора заняться собой. Я наоборот всегда себя критикую. Чемпионка мира, что еще надо? А мне в себе много чего не нравится. Когда подходишь к зеркалу, да ты симпатичная, но можно сделать себя лучше. Равняться надо на тех, кто выглядит лучше тебя и стараться обойти их. Девушкам надо относиться к себе жестче.

Корр.: Если отмотать время назад, что бы ты поменяла в своей жизни?

М.Г.: Я бы вовремя пришла в спортивный зал. Когда девочка со двора начинает заниматься, меняется не только тело, но и в голове все. Появляются цели и планы на будущее, дисциплина. Начинаешь себя контролировать и отдавать отчет своим действиям. За пять лет занятий я изменилась. До этого была другим человеком. Все слабости у нас в голове...