Житель Барнаула, выйдя из пивнушки, начал кидаться на людей и машины

В Барнауле в воскресенье вечером, 19 мая, на парковке рядом с торгово-офисным центром "Ледокол", расположенном на улице Антона Петрова, был замечен неадекватный молодой человек, сообщает паблик "Инцидент Барнаул", публикуя целую серию видео.
Отмечается, что парень кидался на прохожих и проезжающие мимо автомобили. Также ругался матом и кричал, что всех ненавидит и изобьет.
"Этот парень вышел из пивнушки и начал приставать ко всем мимо проходящим и проезжающим. Дело закончилось тем, что его друзья набрали пива, забрали его и поехали дальше гулять", — рассказала местная жительница.
Комментарии